Il Napoli Femminile comunica una doppia cessione: salutano Porcarelli e Blanco

L'uscita anzitempo dalla Coppa Italia per un sorteggio avverso e la situazione di classifica in Serie A complicata. Il Napoli Femminile, guidato dal duo Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, è chiamato all'impresa al ritorno del campionato. Archiviata la sosta natalizia, la compagine azzurra si prepara alla delicata prova in esterna sul rettangolo verde della quotata Inter il prossimo 16 gennaio.

Parallelamente, il sodalizio partenopeo ha comunicato ufficialmente due cessioni. La finestra invernale di calciomercato, infatti, ha separato le strade del club da Maddalena Porcarelli e Gimena Blanco. L'attaccante è passata al Brescia in Serie B, l'argentina invece si è trasferita allo Spartak Caserta, impegnato nel torneo di calcio a cinque. Di seguito, la nota delle campane:

"Il Napoli Femminile rende noto di aver trasferito al Brescia l’attaccante Maddalena Porcarelli. Nel contempo, il club azzurro comunica che l’argentina Gimena Blanco è una nuova calciatrice dello Spartak Caserta (calcio a 5). Ad entrambe vanno i ringraziamenti da parte del Napoli Femminile per l’apporto fornito in questa prima parte di stagione".