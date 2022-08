Napoli Femminile, svelato il calendario della prossima stagione: debutto in trasferta per le azzurre

Il Napoli Femminile è atteso dal prossimo campionato di Serie B. Dopo la retrocessione maturata lo scorso anno, la formazione azzurra ereditata da mister Lipoff si candida ad essere una delle protagoniste nel torneo cadetto. Oggi è stato svelato il calendario per la competizione, la FIGC Divisione Calcio femminile ha ufficializzato l'intero programma per la stagione 2022/23. Il via ci sarà domenica 18 settembre con sedici squadre ai nastri di partenza, tra cui le novità Genoa e Ternana, che hanno rilevato il titolo sportivo rispettivamente dalle lombarde del Cortefranca e dalla Pink Bari. Il campionato si concluderà il 28 maggio 2023 e prevede una sola promozione diretta in Serie A. La squadra classificatasi al secondo posto disputerà contro la penultima del massimo campionato uno spareggio andata e ritorno che mette in palio una ulteriore opportunità di promozione. Retrocederanno in Serie C le ultime tre classificate. Questo il calendario delle azzurre che esordiranno sul campo del Trento: