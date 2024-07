Napoli Femminile, svelato il calendario della prossima Serie A: esordio contro la Fiorentina

Il Napoli Femminile si avvicina al prossimo campionato di Serie A. Il club azzurro, che ha dato il benvenuto al nuovo presidente, Marco Bifulco, aprendo un nuovo capitolo nella storia della squadra, si prepara alla stagione 2024/25. Si inizia nel weekend del 1° settembre sul campo della Fiorentina, si chiude la regular season in casa - sempre allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola - con il Como. Il calendario della Serie A Femminile eBay è stato appena sorteggiato (per quanto concerne la prima fase): diciotto turni e tre soste più quella lunga di Natale, poi da marzo scatteranno Poule Scudetto e Poule Salvezza.

Le date della stagione 2024/25 - Prima fase

Prima giornata: sabato 31 agosto e domenica 1° settembre

Ultima giornata: sabato 8 e domenica 9 febbraio

Seconda fase (Poule scudetto e Poule salvezza)

Prima giornata: sabato 1 e domenica 2 marzo

Ultima giornata: sabato 17 e domenica 18 maggio

Anche quest'anno, la Serie A Femminile è composta da 10 squadre e si svolge in due fasi. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, le prime 5 della graduatoria accederanno ad una Poule Scudetto (con le prime 3 che si qualificano per la Women's Champions League), mentre le ultime 5 si affronteranno, invece, in una Poule Salvezza con un'unica retrocessione diretta in Serie B. Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all’italiana, con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno), ripartendo dai punti conseguiti nella prima fase. Di seguito il calendario completo.