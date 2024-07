Napoli, cambia l'avversario della prima amichevole a Castel di Sangro

La Ssc Napoli comunica che la prima gara amichevole del ritiro di Castel di Sangro, in programma domenica 28 luglio alle ore 20.00 allo stadio Teofilo Patini, non si giocherà contro l'Adana Demirspor a seguito di problemi da parte del club turco, ma contro il KF Egnatia, club campione in carica del campionato albanese.

Tutti coloro che hanno acquistato e continueranno ad acquistare il Napoli Summer Pass su OneFootball avranno automaticamente accesso all’amichevole Napoli-KF Egnatia. Il cambio della partita sulla piattaforma avverrà nei prossimi giorni.

I biglietti per tutte e tre le gare di Castel di Sangro saranno in vendita a partire da lunedi 22 Luglio alle ore 12.00 al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog .