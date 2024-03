Maradona Jr racconta Diego: "Primo scudetto apice della sua felicità, vi svelo il suo sogno. Mi diceva di essere disgustato…"

Maradona Jr, oggi allenatore e protagonista di una prima parte di stagione con il Pompei in Eccellenza, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e ha parlato del suo rapporto con Diego: “Era un padre, mio padre. Da sempre anche quando non lo era, anche quando mi sono sentito abbandonato, rifiutato. Mi chiedevo: ma perché non posso vederlo? Ma non c’erano risposte. Quando ho saputo che era mio padre? Da quando ho memoria, da quando sono piccolo. La cosa migliore che potesse fare mia madre fu dirmi da subito che ero il figlio di Maradona. Papà era un uomo normalissimo a cui piacevano cose normalissime”.

Sul primo incontro: “A Fiuggi nel 2003. Era a una partita di golf. Avevo 17 anni, partii da Napoli con mio zio, arrivai al club, riuscii ad entrare oltrepassando la recinzione da un buco e da lontano lui mi fece cenno di avvicinarmi. Non fu scortese, mi diede un numero di telefono, ma nessuno mi ha mai risposto. Quando l’ho sentito l’ultima volta? Il giorno dopo l’operazione. Mi disse che era andato tutto bene, che si sentiva forte e che non dovevo avere timore”.

Sul rapporto con Napoli e con il calcio italiano: “Era innamorato di Napoli e dei napoletani. Del primo scudetto mi diceva che la gioia fu incontenibile perché sentiva di aver vinto per una città intera ed era convinto che quel giorno fu per lui l’apice della felicità. Avrebbe cambiato squadra? In Italia mai, mi diceva che era disgustato dalle offese sui campi delle città del Nord perché sentiva la sofferenza dei napoletani. Il suo sogno? Allenare il Napoli”.