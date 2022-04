"3-0 a tavolino per Juve-Napoli? Neanche al Fantacalcio": parla l'avvocato Grassani

L'avvocato Mattia Grassani, legale della Ssc Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli delle possibili conseguenze del deferimento della Procura federale in relazione all'osservanza dei protocolli sanitari in occasione di Juve-Napoli: “Il provvedimento della Procura federale di deferimento del presidente De Laurentiis e del dott. Canionico è nella norma. Non c’è da arrabbiarsi, è un’indagine che è stata aperta, l’audizione del 2 di marzo è stata richiesta da noi. Credevamo che si andasse verso l’archiviazione. Le carte certificano che il Napoli non ha fatto giocare quei tre giocatori contro il provvedimento della Asl come le carte testimoniano. Il dottore ha rispettato le norme".

"Neanche al fantacalcio è previsto il 3-0 a tavolino. Sia il dottor Canonico che la società, come organizzazione, ovviamente reagisce e reagisce non condividendo, volendo difendersi davanti al Tribunale federale. Le nostre argomentazioni pensavamo potessero portare a un’archiviazione, non è successo e ne prendiamo atto. Siamo comunque molto sereni sull’operato e, carte alla mano, lo potremo dimostrare davanti al Tribunale federale. Sarà la Procura a rassegnare le proprie richieste sanzionatorie. Noi ci opporremo a qualunque tipo di provvedimento contrario al Napoli”, ha aggiunto il legale del club partenopeo.