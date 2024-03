De Laurentiis-Dazn, il legale del Napoli: "Spero prevalga il buonsenso"

"De Laurentiis contro Dazn? Il presidente ha un animo buono, ha questi momenti d’ira che poi passano, spero prevalga il buonsenso". Così il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, si è espresso sulla querelle tra il patron azzurro e la piattaforma streaming parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Grassani ha parlato anche del possibile ricorso per un posto nel Mondiale per Club 2025: "Sul tema del Mondiale per club non mi esprimo, su questo vige il massimo riserbo e non posso dire se stiamo preparando una causa".