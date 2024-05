Il Napoli partirà dai 32esimi di finale di Coppa Italia per la prima volta dopo 15 anni

Adesso è ufficiale. Il Napoli partirà dai 32esimi di finale della Coppa Italia per la prima volta dopo ben 15 anni. Con la vittoria della Fiorentina in casa del Cagliari per 2-3 nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A, infatti, gli azzurri non potranno più raggiungere l'ottavo posto in classifica.

La squadra partenopea, dunque, sarà costretta a scendere in campo già prima di Ferragosto per la competizione nazionale. L'ultima volta era accaduto nel 2009, quando il 16 agosto il Napoli di Donadoni sconfisse per 3-0 la Salernitana con reti di Maggio, Lavezzi e Hoffer.