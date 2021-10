Napoli-Bologna, Mihajlovic perde anche Arnautovic: tre assenze pesanti tra gli emiliani

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Sinisa Mihajlovic perde anche Arnautovic per la trasferta di Napoli. Il tecnico del Bologna non avrà a disposizione per il match del Maradona il suo centravanti, al pari degli squalificati Soumaroro e Soriano, espulsi sabato scorso contro il Milan.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Schouten, Svanberg, Vignato, Pyyhtia.

Attaccanti: Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.