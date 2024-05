Napoli, arriva la decisione della società dopo la sconfitta interna contro il Bologna

Come spesso già accaduto in passato nei momenti difficili, il Napoli è in silenzio stampa dopo la sconfitta, l'ennesima della stagione, contro il Bologna.

Nessun tesserato azzurro ha rilasciato dichiarazioni alle tv, nè il tecnico Francesco Calzona o dirigenti, sono andati in conferenza stampa nel post partita.

Il responsabile della comunicazione del club partenopeo Nicola Lombardo ha spiegato a Dazn i motivi della decisione, presa dalla società su richiesta dell'allenatore e della squadra.