Napoli in scioltezza sul Bologna: al Maradona finisce 3-0 per gli azzurri

Il Napoli torna in vetta alla classifica, appaiando il Milan vittorioso nell'anticipo di martedì contro il Torino. Gli azzurri battono in scioltezza il Bologna al Maradona con un secco 3-0, frutto di uno strepitoso gol di Fabian Ruiz e di una doppietta di Insigne su calcio di rigore. Fra tre giorni gli uomini di Spalletti, che ha osservato i suoi dalla tribuna causa squalifica, saranno di scena a Salerno per un atteso derby che manca in Serie A dal lontano 1948.

Le scelte

Spalletti ripropone Elmas e Lozano titolari, che vincono i ballottaggi con Zielinski e Politano. In porta confermato Ospina. Mihajlovic, orfano di Soumaroro, Soriano e Arnautovic, punta sul rilancio di Orsolini e Vignato.

Fabian Ruiz, gol da urlo

Ad infiammare la serata del Maradona è la perla di Fabian Ruiz. Lo spagnolo, al suo terzo gol stagionale, sblocca il match al 18esimo con un bellissimo sinistro a giro che si infila all'incrocio e sul quale Skorupski non può nulla.

Insigne torna al gol dal dischetto

Dopo i due errori di fila contro Fiorentina e Torino, il capitano azzurro torna a segnare dal dischetto contro il Bologna per ben due volte. Per lui in questo campionato quattro trasformazioni e tre errori su sette penalty calciati in totale.

Il ritorno di Ghoulam

Tra le tante note liete in casa azzurra c'è anche quella del ritorno in campo di Ghoulam. Il terzino algerino è entrato nel finale del match al posto di Mario Rui a oltre 7 mesi dall'ultimo infortunio.

Il tabellino

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (87' Ghoulam), Anguissa (75' Demme), Fabian; Lozano (66' Politano), Elmas (75' Mertens), Insigne (65' Zielinski); Osimhen. All. Spalletti

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, De Silvestri, Theate, Medel; Mbaye (63' Skov Olsen), Dominguez (76' Bikns), Svanberg, Hickey (81' Diijks) Orsolini, Vignato (76' Sansone); Barrow (81' Van Hoojidonk). All. Mihajlovic

Arbitro: Serra di Torino

Marcatori: 18' Ruiz, 41' e 62' Insigne rig.

Note: ammoniti De Silvestri, Medel.