Napoli in caduta libera: al Bologna bastano 12 minuti per chiudere il match

Meno 180 minuti alla fine del campionato. Ormai per i tifosi del Napoli è diventato un vero e proprio countdown per scrivere finalmente la parola fine a un'annata indefinibile, perché tutti gli aggettivi negativi sono stati già impiegati. Nella penultima casalinga gli azzurri inanellano l'ennesima sconfitta stagionale, praticamente senza mai entrare in partita, con il Bologna che già dopo 12 minuti è avanti di due gol. Il rigore sbagliato da Politano mette una pietra tombale sull'esito del match, praticamente mai in discussione.

LE SCELTE DEGLI ALLENATORI - Calzona ritrova Juan Jesus e Kvaratskhelia dal primo minuto, uniche due variazioni nell'undici iniziale rispetto a Udine. Thiago Motta sceglie Ravaglia in porta e Lucumi' al centro della difesa al fianco di Calafiori, mentre in avanti dietro Zirkzee ci sono Urbanski, Odgaard e Ndoye, con Orsolini e Saelemaekers che partono dalla panchina.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO PRIMA DEL CALCIO D'INIZIO - Prima del fischio d'inizio le squadre in campo hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, in provincia di Palermo, come disposto nei giorni scorsi dal presidente della Figc Gabriele Gravina.

INIZIO SHOCK PER GLI AZZURRI - L'inizio del Napoli è da incubo. Al 9' il Bologna è già in vantaggio, con Ndoye che raccoglie di testa quasi sulla linea di porta un cross di Odgaard dalla destra e infila la porta azzurra. Tre minuti dopo è Posch a raddoppiare, ancora di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Urbanski e prolungato da Calafiori. Dagli spalti piovono fischi per i calciatori di Calzona. La chance per riaprire il match arriva al minuto 20: Freuler colpisce Osimhen in area, l'arbitro Pairetto concede il penalty, ma Politano si fa ipnotizzare da Ravaglia. Al 26' ci prova Olivera di testa, ma il pallone si perde di poco alto sulla traversa. Al 40' tiro di Lobotka da lontano, con lo slovacco che sfiora la parte alta dell'esterno della rete.

RIPRESA SENZA SUSSULTI - La seconda frazione inizia con un tentativo di Politano, su cui Ravaglia salva ancora la sua porta. Al 55' Motta cambia le fasce in attacco: fuori Odgaard e Ndoye, dentro Saelrmaekers e Orsolini. Dopo un'ora di gioco arriva anche il primo cambio di Calzona, con Ngonge che rileva Politano. Al 65' Zirkzee ha la grande chance di chiudere definitivamente il match, ma Meret salva con i piedi sul tiro dell'ex Bayern. Al 69' Ngonge trova in profondità Osimhen, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Al 72' consueta mossa di Calzona che inserisce Raspadori al posto di Cajuste e passa al 4-2-3-1. Il Bologna, invece, sostituisce Zirkzee e Urbanski con Castro e Fabbian. Nel finale spazio anche a Mazzocchi, Traore' e Simeone per Olivera, Anguissa e Kvara, ma non cambia nulla. Finisce 0-2.

CONSUETI 15' DI SCIOPERO DELLE CURVE - Anche in questa occasione le due curve del Maradona sono rimaste in silenzio e senza esporre bandiere e striscioni per i primi 15 minuti del match.

NAPOLI IN SILENZIO STAMPA - Il club azzurro ha scelto ancora una volta la via del silenzio in un momento molto delicato. Dopo la partita, infatti, nessun tesserato ha rilasciato dichiarazioni nè alle tv, nè in conferenza stampa. La decisione è stata presa dalla società su richiesta di tecnico e squadra, come spiegato dal responsabile della comunicazione Nicola Lombardo ai microfoni di Dazn.