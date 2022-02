Napoli, Insigne si è allenato in gruppo: c'è la diagnosi per l'infortunio di Malcuit

Giornata di vigilia a Castel Volturno prima dell'attesissimo match di Europa League contro il Barcellona, in programma giovedì sera allo stadio Maradona. Buone notizie per Spalletti che recupera il capitano Lorenzo Insigne. L'attaccante ha svolto, infatti, l’intera seduta in gruppo.

Per quanto gli infortunati, Tuanzebe ha svolto lavoro in palestra. Per Lozano e Lobotka lavoro personalizzato in campo. Anguissa ha svolto, invece, personalizzato in palestra.

Esami per Malcuit: l'esito

Kevin Malcuit, che si era infortunato nel corso del match di campionato contro il Cagliari, si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra. Il terzino francese - rende noto il club partenopeo - ha iniziato da ieri l’iter riabilitativo.