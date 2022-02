Napoli-Barcellona, estesa la capienza in tutti i settori del Maradona: nuovi biglietti in vendita

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 11 del 18 febbraio 2022, la capienza degli impianti sportivi all'aperto passa al 75% sull’intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona.

In virtù di ciò, la Ssc Napoli ha annunciato che per la gara di Europa League contro il Barcellona, in programma allo stadio Maradona giovedì 24 febbraio alle ore 21, è stata estesa la capienza in tutti i settori dell’impianto.

Pertanto - rende noto il club partenopeo - dalle ore 18 di sabato 19 febbraio sarà possibile acquistare gli ulteriori biglietti a disposizione in seguito alle nuove disposizioni del Governo. I tagliandi potranno essere acquistati sia online che nei consueti punti vendita abilitati Ticketone.

Dovrebbero essere circa 14mila i nuovi tagliandi messi in vendita per il big match contro i blaugrana.

I prezzi

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.