Maradona Jr: "Non andrò allo stadio finché De Laurentiis…"

Il Napoli si prepara ad affrontare il Barcellona per l’andata degli ottavi di finale, sarà anche il giorno del debutto di Francesco Calzona sulla panchina azzurra. Intervistato dai microfoni di Marca, Diego Armando Maradona Jr, reduce dall’esperienza da allenatore del Pompei in Eccellenza, ha commentato: “La verità è che nessuna delle due squadre arriva bene. Il Napoli sta andando male, ma questo Barça non è quello di una volta. È una partita molto equilibrata. Esonero di Mazzarri? Credo che il nuovo allenatore possa dare qualcosa di positivo alla squadra. Vedo bene il cambiamento. Non mi è mai piaciuto Mazzarri come idea di calcio. Calzona ha fatto un buon lavoro in Slovacchia, nello stesso Napoli come assistente. Ho fiducia nel suo calcio. Andrò alla partita? Non credo. Finché De Laurentiis resta amico di Stefano Ceci non avremo nulla a che fare con De Laurentiis”.