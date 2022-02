Buone notizie per i tifosi azzurri. Napoli-Barcellona, gara di ritorno dei play-off di Europa League, in programma giovedì 24 febbraio alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Tv8.

L'incontro tra azzurri e blaugrana sarà trasmesso, inoltre, anche su Sky sport ed in streaming su Dazn. Su Tv8 il prepartita inizierà alle 20.30.