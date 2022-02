Spalletti: "Bisogna essere obiettivi, il Barcellona è di gran lunga più forte di noi"

"Ripercussioni psicologiche per la sconfitta? Non lo so, però bisogna essere obiettivi: sono più forti di noi, di gran lunga. Poi ci sono state delle complicazioni che hanno ulteriormente aggravato questa differenza che si è vista. Io sono meno bravo di Xavi e gli faccio i complimenti. Gli ho regalato anche un Pulcinella, come faccio con i colleghi che vengono dall’estero. Ora bisogna riprendere in mano il livello di calcio che possiamo far vedere contro altre squadre perché ci giochiamo ancora molto". Così Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa la sonora sconfitta casalinga contro il Barcellona che è costata al Napoli l'eliminazione dall'Europa League.

"Stasera ci è andato un po’ tutto storto dal punto di vista degli episodi. Loro sono stati bravissimi a sottolineare i nostri errori. Loro ti vengono addosso forte e noi nella costruzione abbiamo evidenziato coraggio, talvolta eccedendo nel coraggio di gestire la palla. E’ stata una partita difficile, abbiamo trovato un Barcellona in grandissima condizione. Bisogna accettarlo, purtroppo ci dispiace per il risultato e soprattutto per il fatto che stasera avevamo riportato tanta gente allo stadio, ricreando il clima Napoli", ha proseguito il tecnico azzurro.

Spalletti ha commentato anche l'episodio di qualche fischio piovuto dagli spalti nei confronti di Insigne al momento dell'uscita dal campo: "Io ne ho sentiti pochi. Qualcuno c'è stato e secondo me è stato ingeneroso. Anche stasera ha fatto le cose seriamente, ha dimostrato di tenerci tanto e anche segnare quel rigore non era facile. Io li ho letti un po' come il dispiacere per il fatto che il ragazzo vada via".