Alemany (Ds Barcellona): "Napoli grande squadra. Il sorteggio non è stato molto generoso con noi"

"Il Napoli è una grande squadra, di grande prestigio europeo e che ha molta esperienza. Per questo motivo è una squadra da tenere in grande considerazione. E' una enorme difficoltà, è chiaro che il sorteggio non è stato molto generoso con noi, ma per vincere queste competizioni bisogna battere tutti". Così il direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany, ha parlato sui canali social del club catalano del sorteggio di Europa League che ha messo di fronte i blaugrana con il Napoli.

"Ci è toccato il Napoli e lo affronteremo essendo coscienti del livello dell'avversario. Noi però puntiamo ad arrivare fino in fondo in questa competizione e a vincere l'Europa League", ha aggiunto il dirigente del Barça.