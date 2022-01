Napoli-Barcellona, gli spagnoli con possibili defezioni per il match del Maradona causa restrizioni?

Il Barcellona potrebbe presentare alcune defezioni nel match di ritorno dei play off di Europa League che si giocherà il prossimo 24 febbraio allo Stadio Maradona a causa delle restrizioni anti-Covid attualmente vigenti in Italia. E' questa l'ipotesi circolata sulla stampa spagnola nelle ultime ore.

Il noto quotidiano catalano "Sport", infatti, affronta la problematica del "Super green pass" per pernottare in hotel. Qualora non tutti i calciatori blaugrana fossero in grado di ottenere la certificazione, non potrebbero passare la notte in nessuna struttura alberghiera durante la trasferta sul suolo italico.

Napoli-Barcellona, date e orari dei match

Questi gli orari dei match di andata e di ritorno dei play off di Europa League tra Napoli e Barcellona:

- Barcellona-Napoli, Camp Nou giovedì 17 febbraio ore 18.45

- Napoli-Barcellona, Stadio Maradona giovedì 24 febbraio ore 21.00.