Napoli, ancora personalizzato per Kvara: Atalanta più lontana per il georgiano

Napoli-Atalanta perde (con ogni probabilità) un grande protagonista, proprio lui che il match dell'anno scorso lo aveva sbloccato, e di fatto deciso, con un gol da cineteca. Khvicha Kvaratskhelia, dopo l'infortunio rimediato in nazionale, si avvia verso il forfait contro i nerazzurri.

L'attaccante non ha ancora smaltito del tutto la forte contrattura. Nella seduta alla vigilia del match, infatti, ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo.

A questo punto, salvo clamorose sorprese dell'ultima ora, Calzona dovrà rinunciarvi. Aperto il ballottaggio per la sua sostituzione.