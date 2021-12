Napoli-Atalanta, tra i convocati di Spalletti c'è anche il giovane Manè

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Sono tante le assenze in casa Napoli per la sfida contro l'Atalanta. Per il match interno contro i bergamaschi, infatti, Spalletti dovrà rinunciare agli infortunati Koulibaly, Manolas, Osimhen, Anguissa, Fabian Ruiz e Insigne, oltre a Zanoli ancora positivo al Covid-19.

Il tecnico azzurro ha convocato anche il primavera Manè, che prenderà la maglia numero 55.

Questo l'elenco completo dei calciatori a disposizione: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Balla Moussa Manè, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.