Napoli-Atalanta, Spalletti: "Siamo stati benissimo in campo. Ulteriore difficoltà con il problema a Lobotka"

"Se avessimo vinto sarebbe venuto Domenichini a parlare. Ma dal momento che abbiamo perso, è giusto che sia venuto io. Abbiamo messo in campo una squadra che ha fatto le cose per bene e poi in dei momenti non è stata fortunata nelle scelte che ha fatto, ma è stata una squadra credibile che ci permetterà di rimanere agganciati alle squadre forti finché non rientreranno tutti". Così Luciano Spalletti ha commentato Napoli-Atalanta ai microfoni di Sky Sport al termine del match.

"Mi sembrerebbe riduttivo per l’Atalanta dire di aver giocato contro una squadra rimaneggiata perché loro hanno vinto una gara seria e vera. Se non ci fosse stato l’ulteriore problema a Lobotka, probabilmente saremmo riusciti a fare tutto quanto avevamo fatto con lui in campo. C’è stata questa ulteriore difficoltà, però anche Demme è un ragazzo su cui contiamo perché se non avesse avuto il Covid avrebbe giocato titolare", ha aggiunto il tecnico azzurro.

"I gol subiti? Non mi preoccupano, perché quello che guardo è l’atteggiamento della squadra e stasera abbiamo fatto tante cose corrette e giuste e negli ultimi 10 minuti strameritavamo di fare ancora un gol, io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Stiamo facendo le cose per bene e che ci porteranno lontano, abbiamo finora fatto un buon calcio, facciamo divertire il pubblico che sta rispondendo alla grande. Siamo stati benissimo in campo, poi loro sono stati bravi con la loro forza fisica, la loro astuzia nel fare falli nella nostra metà campo per rimettersi a posto. Ma anche quella è bravura", ha concluso Spalletti.