Napoli-Anaune Val di Non, dove vedere la partita

Martedì 16 luglio il nuovo Napoli di Antonio Conte scenderà in campo allo stadio comunale di Dimaro per il primo test amichevole del ritiro estivo 2024. Avversari, come da tradizione per il primo impegno stagionale, saranno i dilettanti locali dell'Anaune Val di Non.

Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 18.00. L'incontro sarà visibile gratuitamente in streaming sulla piattaforma OneFootball su qualsiasi dispositivo mobile, da pc, tablet e su smart tv.

Per poter guardare la partita in diretta sarà necessario prima accedere e registrarsi alla piattaforma via web o su app mobile.