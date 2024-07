Napoli, la prima di Conte finisce con un poker: di Spinazzola il primo gol stagionale

Prima uscita stagionale per il nuovo Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, come ormai da tradizione, hanno fatto il loro esordio nel ritiro di Dimaro contro i dilettanti trentini dell'Anaune Val di Non, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. La compagine partenopea si è imposta per 4-0 nel primo test precampionato, dopo aver iniziato la preparazione giovedì scorso in Val di Sole.

A sbloccare il match in chiusura del primo tempo è stato uno dei volti nuovi, Leonardo Spinazzola. Nella ripresa dalla girandola dei cambi è venuto fuori un tris firmato Cheddira, Gaetano e Ngonge. Sabato prossimo l'ultima amichevole della prima parte del ritiro estivo contro il Mantova, neo promosso in Serie B.

LE SCELTE INIZIALI DI CONTE - Il tecnico azzurro parte dal 3-4-2-1, come previsto. In difesa, in attesa di Buongiorno, è Juan Jesus ad agire sul centrosinistra. Mazzocchi e il neo acquisito Spinazzola sono gli esterni a tutta fascia, mentre dietro la prima punta Simeone, Politano e Lindstrom 'galleggiano' sulla trequarti.

DI SPINAZZOLA IL PRIMO GOL STAGIONALE - Come ampiamente prevedibile, è il Napoli a fare la partita fin dai primi minuti di gioco. I più vivaci tra gli azzurri sono Spinazzola e Mazzocchi sulle fasce, che con Politano e Lindstrom che vengono dentro, hanno ampio spazio per sfondare sulle corsie esterne. Alcuni, invece, sembrano avere le gambe pesanti dopo i primi giorni di preparazione 'contiana'. Alla mezz'ora Mazzocchi ha la grande occasione di sbloccare il risultato, dopo una leggerezza dell'ex di turno Gionta, ma il portiere dell'Anaune rimedia in extremis respingendo il tiro del terzino partenopeo. Al 39' è ancora Gionta a dire di no a Mazzocchi con una provvidenziale deviazione. Bisogna attendere ben 43 minuti per la prima rete stagionale azzurra. A metterla a segno è il neo acquisto Spinazzola che aggancia in area e batte sotto misura Gionta, per l'1-0 che chiude i primi 45' di gioco.

NELLA RIPRESA IL RISULTATO SI FA PIÙ ROTONDO - Al rientro in campo dopo l'intervallo cambia tutti gli undici interpreti. In avanti spazio a Cheddira nelle vesti di centravanti, con Gaetano e Ngonge alle sue spalle. È proprio tutto il tridente offensivo a siglare le tre reti che fissano il risultato sul 4-0. Il primo è Cheddira, che si guadagna un penalty e lo trasforma al 53'. Poco dopo al 57' è Gaetano a firmare il tris. Chiude al 73' Ngonge.

Il tabellino

Napoli-Anaune Val di Non 4-0 (1-0 p.t.)

Napoli primo tempo (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. All. Conte

Napoli secondo tempo (3-4-2-1): Contini, Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Russo, Iaccarino, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira. All. Conte

Arbitro: Schmid di Rovereto

Marcatori: 43’ Spinazzola, 53’ Cheddira rig., 57’ Gaetano, 74’ Ngonge.