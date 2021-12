CALCIOMERCATO NAPOLI - Gazzetta: "De Laurentiis ha chiesto Nandez in prestito al Cagliari"

Torna d'attualità il nome di Naithan Nandez per il mercato del Napoli. Il club azzurro avrebbe messo nel mirino il centrocampista uruguaiano del Cagliari in vista di gennaio.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui De Laurentiis lo avrebbe chiesto in prestito al club sardo per sei mesi con diritto di riscatto. La società di Giulini, dal canto suo, vorrebbe inserire l’obbligo per far decollare la trattativa. La concorrenza dell'Inter, in ogni caso, è molto forte.

Nandez all'occorrenza in azzurro, oltre che da centrocampista, potrebbe giocare anche da terzino destro per dare in qualche occasione il cambio a Di Lorenzo.