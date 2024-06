Antonio Conte, già pronto il primo murales a Napoli: "Work in progress" | VIDEO

A poche ore dalla presentazione ufficiale come nuovo allenatore azzurro, per Antonio Conte è già pronto un murales a Napoli, nella zona nord. A realizzare l'opera è lo street artist Luciano Ranieri, che ha già postato alcune immagini dei lavori in corso sui suoi profili social.

"Work in progress. Rione Bronx", scrive in una storia su Instagram l'artista napoletano. Lo stesso Ranieri ha parlato della sua opera anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Murale a Conte? Mi stanno riempendo di critiche perchè alcuni credono sia un’esagerazione. Io lavoro su commissione, mi è stato richiesto un murale di Conte e per me è stato un onore, perchè sono un tifoso del Napoli. Credo di terminarlo tra domani e dopodomani. Chi vuole vederlo può venire, io mi occupo semplicemente di svolgere la commissione. Sono felicissimo di ritrarre Conte per la stima che nutro nei suoi riguardi”.