Si è spento a 65 anni lo storico presidente Umberto Serrao: "Uomo perbene e appassionato"

Si è spento a 65 anni lo storico presidente dell'u.s.Arzanese Umberto Serrao. Con il fratello Ciro, portò i biancocelesti nel calcio professionistico.

"L’A.S.D. Calcio Frattese 1928 piange la scomparsa di Umberto Serrao, storico presidente dell’Arzanese. La società si stringe attorno alla famiglia per la perdita di un uomo perbene e grande appassionato di calcio", è il cordoglio del club frattese.

"La US Mariglianese é vicina alla famiglia Serrao per la scomparsa dello storico Presidente dell'Us Arzanese Umberto Serrao", è il post della Mariglianese su Facebook in memoria di Serrao.