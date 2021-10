Lutto nel mondo del calcio napoletano, si è spento lo storico allenatore azzurro: era lo scopritore di Ferrara e Cannavaro

"La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia De Lella per la scomparsa del caro Riccardo, storico allenatore del settore giovanile azzurro", scrive in un tweet il Napoli, in merito alla scomparsa di Riccardo De Lella, storico allenatore delle giovanili azzurre.

Il mister è stato lo scopritore di due grandi ex calciatori del Napoli, Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro.