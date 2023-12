Grave lutto nel Napoli, addio allo storico capitano Antonio Juliano

Si è spento Antonio Iuliano, storico capitano azzurro. Aveva 80 anni. Il decesso in ospedale a causa di una malattia.

Centrocampista dotato di classe e grande visione di gioco militò in maglia azzurra dal 1961 al 1978 per 17 stagioni.

Vinse con il Napoli to due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976).

Da dirigente fu tra gli artefici dello sbarco di Maradona in maglia azzurra sotto la presidenza di Corrado Ferlaino.

Il ricordo della società azzurra: "E' stato per due decenni il "Napoli"

"È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”. Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città. Ciao, Totonno!".

Vicecampione del mondo con l'Italia

Per Juliano anche 18 presenze in Nazionale, con la quale ha vinto il campionato d'Europa nel 1968 e si è classificato secondo ai mondiali di Messico 1970, dove è sceso in campo per pochi minuti nella finale persa 4-1 contro il Brasile.