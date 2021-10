Un ex Napoli sarà il nuovo ct delle Maldive: "In Italia fai due pareggi e sei già in discussione"

Nuova e stimolante avventura per Francesco Moriero. L'ex calciatore del Napoli e dell'Italia sarà, infatti, il nuovo commissario tecnico della nazionale delle Maldive.

L'ex azzurro ha spiegato i motivi della sua particolare scelta nel corso di un'intervista rilasciata a NicoloSchira.com: "Sono carico per questa nuova sfida professionale. Stavo cercando proprio questo. All'estero oggi si può lavorare e insegnare calcio senza essere schiavi dei risultati. Avevo abbandonato l'idea di stare in Italia da allenatore proprio perché oggi dopo 3 partite sei subito in discussione e non si può lavorare. In Serie C sei sempre schiavo del risultato: all'estero si può lavorare di più e insegnare calcio, come piace a me. Ho avuto offerte e opportunità dalla Lega Pro: in Italia, però, fai 3 partite e due pareggi e sei già in discussione. Difficile lavorare così, negli ultimi tempi sempre di più. Si vedono cose ridicole...".

"Sarà una bella avventura, la ritengo una esperienza importante. Cercherò di trasmettere la nostra cultura calcistica alla squadra e di inculcare la mia mentalità alla squadra", ha aggiunto Moriero.