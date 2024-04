Calzona: "Dobbiamo credere alla Champions. Il vero Napoli è quello del secondo tempo"

"Abbiamo un potenziale offensivo di livello, ma questo problema difensivo mi disturba tantissimo. Ci stiamo lavorando, dobbiamo continuare a farlo. Oggi abbiamo concesso due occasioni agli avversari e abbiamo preso due gol. Questa cosa è disturbante, non è una questione di linea difensiva, ma di fase difensiva di squadra, perché si pressa male". Così Francesco Calzona ha analizzato il successo sul campo del Monza nel corso della conferenza stampa post partita.

"Qualificazione alla prossima Champions? Ci dobbiamo credere. Finchè la matematica non ci condanna, dobbiamo puntare al massimo obiettivo. Poi a fine campionato tireremo le somme. Il vero Napoli è quello del secondo tempo. Lo ha dimostrato l’anno scorso e a tratti anche quest’anno. Il primo tempo di oggi mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Non c’era nessuna soluzione per i portatori di palla. Il secondo tempo ci siamo messi, abbiamo attaccato la profondità e questo è quello che avevamo preparato in settimana", ha aggiunto l'allenatore azzurro.

Chiusura sull'infortunio di Olivera: "Ha accusato un problema all'adduttore. Così a caldo è difficile dire di più, bisogna valutare domani le sue condizioni".