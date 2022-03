Verso Monterosi-Juve Stabia: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

Si torna in campo dopo gli impegni dell'infrasettimanale. La Juve Stabia di Walter Novellino, accantonata la sconfitta sul rettangolo verde del Bari, sarà attesa dalla delicata trasferta sul campo del Monterosi di Leonardo Menichini. Obiettivo ripartenza in classifica per i gialloblè che hanno intenzione di consolidare la posizione nella griglia playoff e allontanare la minaccia rappresentata dagli avversari odierni. I biancorossi, dal canto loro, sognano il sorpasso in graduatoria e la volontà di dare continuità alla straordinaria vittoria sul manto erboso del Liguori di Torre del Greco.

Solito modulo con la difesa a tre e il centrocampo a cinque per la formazione locale che conferma Alia tra i pali e ritrova Borri in difesa al posto dello squalificato Piroli. Ok Rocchi e Mbende a completare il reparto, mentre Parlati sarà in cabina di regia sostenuto da Franchini e Adamo. Tonetto e Cancellieri saranno i velocisti sulle corsie. Due posti disponibili per quattro giocatori in avanti: Costantino punta alla titolarità ed è in vantaggio sulla concorrenza. Favorito altresì Ekuban nel confronto con i colleghi Caon e Artistico.

Un solo indisponibile per Novellino che dovrà fare a meno di Cinaglia. Sono venticinque gli elementi a disposizione dello staff tecnico, ma la sensazione è che si vada verso la conferma dell'undici divenuto di riferimento. Ci sarà Dini in porta, così come la coppia Troest-Caldore in difesa. Donati e Panico saranno i terzini, mentre Schiavi punta alla partenza dal primo minuto in zona mediana. Davì e Altobelli possibili interni di centrocampo: tuttavia, non sono da escludere Squizzato e Scaccabarozzi per far rifiatare i compagni. Nessun dubbio sul tridente offensivo: Bentivegna e Stoppa agiranno accanto a Eusepi.

Il fischio d'inizio è fissato per le 14.30 di domenica 20 marzo. La partita sarà visibile in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma streaming che detiene i diritti della Serie C.

Monterosi (3-5-2): Alia; Borri, Rocchi, Mbende; Tonetto, Franchini, Parlati, Adamo, Cancellieri; Ekuban, Costantino. A disposizione: Basile, Milani, Luciani, Basit, Artistico, D’Antonio, Buglio, Caon. Allenatore: Leonardo Menichini

Juve Stabia (4-3-3): Dini; Donati, Troest, Caldore, Panico; Davì, Schiavi, Altobelli; Bentivegna, Eusepi, Stoppa. A disposizione: Russo, Pozzer, Dell'Orfanello, Esposito, Peluso, Tonucci, Erradi, Guarracino, Scaccabarozzi, Squizzato, Ceccarelli, De Silvestro, Della Pietra, Evacuo. Allenatore: Walter Novellino