Il Giugliano si ferma ancora, in trasferta arriva un ko: il Monterosi cala il tris

Seconda sconfitta consecutiva e sabato pomeriggio da incubo, il Giugliano cade allo stadio Bonolis di Teramo: vince il Monterosi con il punteggio di 3-1 e la squadra di Valerio Bertotto deve arrendersi al triplice fischio.

Il primo affondo della partita è di De Sena che tenta di sfruttare un pallone recuperato da Salvemini, ma non inquadra lo specchio della porta. Sul ribaltamento di fronte Rossi ci prova dal limite con una conclusione larga. I padroni di casa si riportano dalle parti di Scognamiglio con un tentativo di Bittante al 6’ e con un tiro di Gori all’8’. La replica gialloblù porta la firma di Salvemini al 13’, l’attaccante chiama in causa Forte. A metà primo tempo il ritmo si abbassa e il gioco viene fermato più volte, soltanto al 28’ i tigrotti tornano a rendersi pericolosi in avanti con Ciuferri. Un minuto dopo cambia il punteggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Scognamiglio respinge il colpo di testa di Sini ed Eusepi insacca. Al 38’ il Monterosi sfiora il raddoppio con un’incornata di Mbende che si stampa sul legno, in pieno recupero Menna va ad un passo dal pareggio con una deviazione aerea salvata sulla linea da Crescenzi.

Avvio di secondo tempo shock per il Giugliano che incassa subito il secondo gol dai ragazzi di Scazzola con un calcio di rigore: ci pensa ancora Eusepi a gonfiare la rete e a mettere ulteriormente in discesa la partita per i suoi compagni. La reazione dei campani arriva al 55’ con Salvemini che stacca e di testa colpisce debolmente su un traversone di Yabre. Al 61’ gli attaccanti gialloblù dialogano, poi l’azione sfuma con una giocata che si spegne fuori. Sette giri di lancette più tardi altro rischio per la brigata di Bertotto con una botta di Gavioli disinnescata in due tempi da Scognamiglio. Al 76’ incursione di Diop che entra in area e chiude l’iniziativa con il sinistro, il pallone va di un soffio a lato. Passano tre minuti e Mbende si divora il tris, nell’altra metà campo Salvemini non perdona e concretizza l’assist di Oyewale. I tigrotti sognano la rimonta con il numero 10, in pieno recupero però il Monterosi sigla il 3-1 con Silipo.

Il tabellino

Monterosi (3-5-2): Forte; Sini, Piroli (57’ Crivello), Mbende; Bittante (82’ Verde), Parlati, Gori, Fantacci (57’ Gavioli), Crescenzi; Eusepi (89’ Palazzino), Rossi (57’ Silipo). A disp.: Rigon, Di Renzo, Cinaglia, Ferreri, Corallini. All.: Scazzola

Giugliano (4-3-3): Scognamiglio; Menna, Cargnelutti, Caldore; Yabre (63’ Oyewale), De Rosa (63’ Diop), Maselli, Giorgione (73’ Romano); Ciuferri (73’ Oviszach), Salvemini, De Sena (63’ Di Dio). A disp.: Coprean, Russo, Barba, Balde, Berardocco, Gladestony, Perdonò, Grasso, Scognamiglio

Arbitro Valerio Crezzini di Siena

Marcatori: 29’ Eusepi (M), 49’ rig. Eusepi (M), 80’ Salvemini (G), 94’ Silipo (M)

Ammoniti: Gori, Fantacci, Rossi (M), Caldore, Menna (G)