Montella: "Spalletti il mio preferito. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli"

"Stupito dal Napoli in testa? No, perché la rosa è forte e conosco benissimo Spalletti, l’ho avuto come tecnico. È sempre stato il mio preferito. Sa allenare e come chi è stato fermo un paio d’anni è pieno di energia. È abituato alle grandi piazze come Roma, Milano, San Pietroburgo. Sapevo che avrebbe trovato subito il feeling con Napoli". Così l'attuale tecnico dell'Adana Vincenzo Montella, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli e della lotta scudetto

"Non diciamolo perchè Luciano si arrabbia, ma il Napoli è un serio candidato. Insieme all'Inter, che è lì e ha margini di crescita. Ma anche la Juve può rientrare in corsa", ha aggiunto il tecnico napoletano parlando della lotta per il titolo.