"Se il Napoli prendesse Montella sarebbe un affare per entrambe le parti. L’allenatore può fallire qualche anno, ma se è bravo e ha dei valori, se li porta sempre dietro”. A dirlo è l'ex azzurro Carmine Gautieri, compagno di squadra di Vincenzo Montella ai tempi dell'Empoli, parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'indiscrezione della Gazzetta dello Sport che vorrebbe il tecnico nativo di Pomigliano d'Arco e oggi ct della Turchia, tra i possibili candidati per la panchina partenopea.

“De Laurentiis voleva Vincenzo già ai tempi della Fiorentina. Ieri era a Roma per guardare Celik. Non penso possa essere un candidato per il Napoli, perchè ha sposato il progetto della nazionale turca e so che si trova benissimo", ha aggiunto Gautieri.