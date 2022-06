Montecalcio, stabilita la data del raduno. E il club conferma il direttore sportivo Di Bonito

Un campionato ben condotto e terminato con una larga salvezza. L'obiettivo raggiunto anticipatamente ha consentito alla Montecalcio di programmare la prossima stagione sportiva. Si ripartirà a breve, come annunciato dalla stessa società. La società vuole migliorare il rendimento dell'ultima annata e prova a farlo con un mix di giovani ed esperti. Il primo raduno è stato fissato per venerdì 1° luglio alle ore 17.30: la squadra si ritroverà presso lo stadio Vezzuto – Marasco di Monte di Procida. L'invito è rivolto anche a tutti i ragazzi della categoria 2003, 2004, 2005 e 2006.

Nel frattempo, il club conferma Luigi Di Bonito nella figura di direttore sportivo: "La Montecalcio Club riscalda i motori per la stagione 2022/2023: dopo l’ottimo risultato raccolto nella precedente annata con la conquista del settimo posto, il Presidente Ciro Capuano si prepara per una nuova avvincente avventura. Si riparte dal direttore sportivo Luigi Di Bonito che è già al lavoro per porre le basi della squadra montese. Di Bonito vanta un passato da ex calciatore in serie D dove ha indossato le maglie di Puteolana, Savoia, Real Nocera, Gragnano e Nola. Il direttore sportivo ha militato anche nei professionisti con la Cavese e il Gubbio. Tanta grinta e competenza a servizio del presidente Capuano".