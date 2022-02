Verso Monopoli-Turris: le probabili formazioni e dove guardare il match in tv

Serie C Girone C

La sessione invernale di calciomercato è andata in archivio. La Turris del presidente Antonio Colantonio, oltre ad aver puntellato l'organico con acquisti mirati, ha resistito agli interessi delle altre squadre per i big in rosa. Permanenza fondamentale per gli obiettivi stagionali, maturati in seguito a un percorso finora strepitoso. La squadra è concreta, cinica, con un'identità valida. Il lavoro di Bruno Caneo e dell'intero staff sta portando risultati importanti. Le prestazioni, inoltre, sono accompagnate da un gioco coinvolgente ed avvolgente.

Nel turno infrasettimanale, i biancorossi faranno visita ad un'altra rivelazione del Girone C di Serie C: il Monopoli di Alberto Colombo. La formazione biancoverde, posizionata al secondo posto in classifica assieme ai Corallini e all'Avellino, sta disputando un ottimo campionato. Due delle tre insegutrici della capolista Bari, dunque, si affronteranno nel match in programma allo Stadio Comunale Vito Simone Veneziani.

Solito spartito tattico per i pugliesi che, nonostante le diverse defezioni, si affideranno al 3-5-2. Colombo dovrà fare a meno di Basile, Hamlili e Fornasier. Mercadante punta al rientro dal primo minuto per un posto nella cerniera difensiva composta da Bizzotto e Arena. Non è da escludere, tuttavia, l'utilizzo del neo-arrivato Pambianchi. Viteritti e Guiebre occuperanno un ruolo sulle corsie. Mediana formata da Langella, Piccinni e Vassallo. In attacco tandem Starita-Grandolfo.

Caneo risponde col consueto 3-4-3. Due assenze di rilievo per il tecnico di Alghero che perde Esempio per squalifica e Santaniello ancora ai box. Giannone non ha l'intera partita nelle gambe e, quindi, si prospetta un ingresso a gara in corso. Varutti sarà il braccetto di difesa assieme a Sbraga e Manzi, sulla sinistra spazio a Nunziante che scalpita. Franco verso il ritorno nel cuoro del centrocampo con Tascone. A destra c'è sempre Ghislandi. In attacco, conferme per il tridente Pavone-Longo-Leonetti.

La sfida del Veneziani si disputerà mercoledì 2 febbraio alle ore 18.00 e sarà visibile in diretta su Eleven Sports, la piattaforma che ha acquistato i diritti televisivi della Serie C.

Monopoli (3-5-2): Loria, Arena, Bizzotto, Mercadante, Viteritti, Langella, Piccinni, Vassallo, Guiebre, Starita, Grandolfo. A disposizione: Guido, Pambianchi, Romano, Morrone, Bussaglia, Nina, Novella, Rossi, D'Agostino, Borrelli. Allenatore: Colombo

Turris (3-4-3): Perina, Manzi, Sbraga, Varutti, Ghislandi, Franco, Tascone, Nunziante, Pavone, Longo, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Zanoni, Bordo, Iglio, Zampa, Giannone, Nocerino. Allenatore: Caneo