Il Giugliano vede la zona playoff, tris al Monopoli: riprende il cammino dei tigrotti

Il Giugliano vede la zona playoff. La squadra di Valerio Bertotto dimentica il ko contro il Catania e riprende la scalata in classifica: prestazione magistrale dei gialloblù sul campo del Monopoli, battuto con il risultato di 3-1.

Guizzo in apertura per i padroni di casa con una conclusione imprecisa di D’Agostino al 5’, poi sale l’intensità degli ospiti che si portano dalle parti di Perina con un destro a giro di Vogiatzis dal limite, la sfera termina di poco sul fondo. Al 15’ i tigrotti stappano la sfida del Veneziani: traversone di Yabre dalla trequarti, la sfera viene deviata da Salvemini e si trasforma in assist per Ciuferri che non sbaglia con il mancino. La reazione pugliese non si fa attendere con una botta ancora di D’Agostino dalla distanza, la traiettoria non inganna Russo. Al 20’ il Giugliano raddoppia. Sul suggerimento morbido di Giorgione, Sorrentino si fa trovare pronto e supera l’ex Turris con un colpo di testa. La squadra di Bertotto amministra il doppio vantaggio e ha la possibilità di chiudere definitivamente la pratica sull’indecisione tra Perina e Ferrini al 23’. Chance biancoverde alla mezz’ora su un errore di Berardocco, Santaniello si ritrova davanti a Russo ma non finalizza. I campani restano proiettati in avanti e, dopo un’opportunità per Salvemini che trova la replica di Perina, arriva il tris: Giorgione si inserisce con i tempi giusti, ringrazia Yabre per il passaggio e fa 0-3. Il primo tempo va in archivio con un tiro da dimenticare di D’Agostino da buona mattonella.

Il Monopoli prova a riaprire la contesa in avvio di secondo tempo con un’iniziativa di Borello dall’interno dell’area, la retroguardia gialloblù si oppone. Tra il 54’ e il 55’ i ragazzi di Tomei riescono a scardinare il bunker, ma due irregolarità di Starita (un tocco di braccio e una posizione irregolare) portano il direttore di gara ad interrompere le azioni. Al 59’ Salvemini arma la botta da lontano, la mira è da rivedere. Al 61’ collezione di reti annullate per Starita, il colpo di testa da distanza ravvicinata si insacca ma il ventisettenne viene fermato ancora in fuorigioco. Soltanto al 65’ il Giugliano ritorna in zona Perina con Ciuferri e Berardocco, il portiere sale in cattedra e tiene a galla i suoi. L’ex biancorosso si supera altresì al 67’ su Salvemini, poi Fazio è prodigioso con un salvataggio in extremis su Caldore. La partita non ha molto altro da dire, ci provano De Paoli da una parte e Giorgione dall’altra. Gol della bandiera all’87’ di Hamlili che rende meno amara una serata da dimenticare per il Monopoli: 1-3 è il risultato al triplice fischio.

Il tabellino

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti (74’ Cristallo), Fornasier, Fazio, Ferrini; Iaccarino (74’ Hamlili), Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino (70’ Spalluto); Santaniello (70’ De Paoli). A disp.: Alloj, Botis, Sorgente, Di Benedetto, Cargnelutti, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta. All.: Tomei

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna (85’ Rondinella), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis (64’ De Rosa), Berardocco; Ciuferri (85’ Nocciolini), Salvemini (93’ De Sena), Sorrentino (64’ Bernardotto). A disp.: Baldi, Manrrique Antonini, Eyango, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile. All.: Bertotto

Arbitro: Samuele Andreano di Prato

Marcatori: 15’ Ciuferri (G), 20’ Sorrentino (G), 39’ Giorgione (G), 87’ Hamlili (M)

Ammoniti: Starita (M)