Nasce il Mondiale di calcio over 35 con le grandi stelle del passato: formula e partecipanti

Nasce il Mondiale di calcio over 35. La nuova competizione si giocherà a giugno in Inghilterra tra ex calciatori over 35 delle 8 nazionali vincitrici di almeno un mondiale.

Partite 11 contro 11 da 70 minuti, con sostituzioni volanti. Tante le stelle annunciate, riferisce Sky Sport, ci sono Ronaldinho e Kakà nel Brasile, Henry nella Francia, Owen e Lampard nell’Inghilterra, Crespo per l’Argentina. Per l’Italia ci sarà l'ex Pallone d'Oro ed ex difensore del Napoli Fabio Cannavaro, ma anche Francesco Totti e Materazzi.

Le squadre

Parteciperanno al torneo e otto nazionali che hanno vinto almeno un mondiale: quindi Inghilterra, Argentina, Brasile, Francia, Germania, Italia, Spagna e Uruguay.

La formula

l torneo si giocherà a inizio giugno, con sette partite in programma tutte da giocare in un solo stadio e nel corso di una settimana. I quarti di finale sono in programma martedì 4 e mercoledì 5 giugno, le semifinali sabato 8 giugno, per concludersi con la finale di martedì 11 giugno.

Per partecipare al torneo, i calciatori devono aver compiuto 35 anni, aver giocato in nazionale oppure vantare almeno 100 presenze in massima serie.