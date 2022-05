Mister Ambrosino ne convoca 21 per Nardò-San Giorgio: l'elenco completo

Un solo risultato a disposizione, in virtù del piazzamento alla fine della stagione regolare. Vincere, anche attraverso i tempi supplementari, è l'unico obbligo per il San Giorgio di mister Salvatore Ambrosino. La compagine granata, reduce da un campionato altalenante, è attesa dal playout in gara secca sul campo del Nardò. Il regolamento è chiaro: chi perde retrocede in Eccellenza, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati i supplementari. Persistendo la parità, lasceranno la categoria le squadre peggior classificate. Ambrosino, al termine della rifinitura, ha diramato la lista dei convocati: sono ventuno gli uomini a disposizione. L'elenco completo:

Portieri - Bellarosa, Barbato

Difensori - Cassese, De Siena, Guarino, Landolfo, Luongo, Raucci, Sepe, Spedaliere

Centrocampisti - Argento, Bozzaotre, Caprioli, Di Pietro, Greco, Navas, Ruggiero

Attaccanti - Mancini, Onesto, Raiola, Varela