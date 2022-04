"Raiola sta combattendo": dall'ospedale la smentita sulla morte del procuratore

Sono gravi le condizioni di Mino Raiola, ma il San Raffaele di Milano dov'è ricoverato ha smentito la notizia della sua morte che si era diffusa nel primo pomeriggio di oggi.

"Non si specula sulla vita di un uomo che sta combattendo", ha detto Alberto Zangrillo, primario dell'Unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale milanese.

Raiola, 54 anni, è uno dei più noti agenti di calciatori a livello mondiale. Nel gennaio scorso si era diffusa la notizia di un suo ricovero, ma sul suo profilo ufficiale social si era precisato che si trattasse solamente di controlli programmati. Attorno alle sue condizioni di salute negli ultimi mesi c'è sempre stato stretto riserbo.

Raiola, campano di Nocera Inferiore ma cresciuto ad Haarlem in Olanda, è il procuratore, tra gli altri, dell'attaccante del Napoli Hirving Lozano, del portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma e di Zlatan Ibrahimovic.

Sul profilo Twitter dell'agente è comparso anche un messaggio: "Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. E' la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembra che sia anche in grado di resuscitare".

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.