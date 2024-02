Milan-Napoli, Mazzarri e Pioli perdono due titolari per la sfida di San Siro

Walter Mazzarri e Stefano Pioli perdono due titolari in vista di Milan-Napoli, sfida in programma a San Siro domenica sera.

Il giudice sportivo ha, infatti, fermato per un turno di squalifica l'azzurro Mario Rui e il rossonero Reijnders, che sarebbero stati entrambi sicuramente della partita.

Per quanto riguarda gli infortunati in casa partenopea, Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo nella seduta del martedì.