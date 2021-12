Napoli, parla Di Lorenzo: "La sconfitta con l'Empoli fa male. A Milano per vincere"

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando del momento attuale della squadra: "La sconfitta con l’Empoli fa male. Ci tenevamo a riprendere il nostro percorso con una vittoria in casa e ci dispiace non aver concretizzato tutte quelle palle gol avute e ci dispiace soprattutto aver preso questo gol un pò dal nulla ma adesso dobbiamo rimetterci subito in carreggiata con la partita di domenica per rispondere subito alle ultime prestazioni di questa settimana. Ci hanno fatto piacere gli applausi ricevuti nonostante la sconfitta, è un momento particolare. E' vero che abbiamo tante assenza, ma i giocatori che scendono in campo danno sempre il massimo e così bisogna continuare. I risultati non stanno venendo dalla nostra parte, ma il percorso intrapreso è quello giusto e dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo nonostante le ultime due sconfitte".

Il momento personale

“Mi piace giocare a calcio, prima di essere il mio lavoro è la mia passione, è tutto per me, per me è un piacere giocare tutte le partite. La stanchezza ovviamente arriva anche per me quando ci sono partite ravvicinate, ma il calcio prevale su tutto. Sento l’affetto dei tifosi e della gente nei miei confronti, questo mi spinge a dare sempre quel qualcosa in più. Questo vale per me ma anche per tutti i miei compagni, che cercano sempre di dare il massimo, naturalmente a volte viene meglio , altre volte riesce meno, ma questo è la base della nostra determinazione".

Il match di San Siro

"Andremo a Milano per fare la nostra partita e portare a casa la vittoria. Anche il Milan sta facendo un ottimo campionato, sarà una partita difficile, ma noi la stiamo preparando bene e cercheremo di mettere in campo tutta la nostra qualità per portare a casa i 3 punti".

La sfida europea contro il Barcellona

"Ricordo che con il Barcellona facemmo due belle partite anche due anni fa, ovviamente era tutta un’altra partita. Vedremo come arriveremo a Febbraio, dovremo essere tutti al 100% per questa difficile sfida, noi ovviamente vogliamo passare il turno e accedere agli ottavi di Europa League, sarà uno scontro difficile".