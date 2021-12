Milan-Napoli: Spalletti perde Mario Rui, Pioli alle prese col dubbio Theo Hernandez

Luciano Spalletti e Stefano Pioli sono alle prese con non pochi problemi in vista del big match di San Siro che vedrà Milan e Napoli di fronte domenica sera.

Il tecnico azzurro dovrà rinunciare ad Osimhen, Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e in ultimo anche Mario Rui, fuori dall'elenco dei convocati. Rientra, invece, Lobotka dopo l'infortunio rimediato nel corso del match contro l'Atalanta.

Pioli, che non avrà Leao e Rebic, è alle prese con il dubbio Hernandez: "Theo ha avuto dei problemi, a oggi è più no che sì per la partita, ma decideremo domattina. Ha sempre lavorato a parte in questi giorni", le parole del tecnico rossonero nella conferenza stampa alla vigilia del match.

I convocati del Napoli

Questi i 19 convocati di Spalletti per la trasferta di Milano: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.