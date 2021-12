Milan-Napoli, Spalletti ritrova Lobotka: recuperato anche Mario Rui

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della trasferta di San Siro contro il Milan. Dopo Anguissa, entrato nel corso del secondo tempo del match contro l'Empoli, il tecnico azzurro ritrova a centrocampo anche Stanislav Lobotka, che nella seduta del venerdì ha svolto l'intero allenamento con il gruppo, al pari di Mario Rui.

Anche il terzino portoghese, che ha svolto lavoro differenziato nei giorni scorsi, ha recuperato e sarà del match contro i rossoneri.

Insigne, invece, ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Fabian Ruiz e Koulibaly, mentre Osimhen ha svolto allenamento personalizzato in campo.