Milan-Napoli, si svuota l'infermeria azzurra: Mazzarri ritrova tutti tra i convocati

Arrivano finalmente buone notizie per Walter Mazzarri. Si svuota, finalmente, l'infermeria azzurra. Il tecnico ritrova tra i convocati per la sfida con il Milan anche calciatori da tempo ai box come Meret, Natan e Olivera.

Torna regolarmente a disposizione anche Piotr Zielinski, assente contro il Verona. Pienamente recuperato anche Matteo Politano, alle prese con qualche problema fisico in settimana.

L'elenco completo dei convocati