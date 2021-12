Milan-Napoli, Spalletti: "Vittoria fondamentale. Abbiamo giocato da grande squadra"

"Mi ha fatto piacere tenere la partita in equilibrio per tutti i 90 minuti. Forse abbiamo faticato solo un po’ nel finale. Abbiamo giocato da grande squadra, contro un grande avversario". Così Luciano Spalletti ha commentato la vittoria sul Milan ai microfoni di Dazn al termine del match.

"Con l’ingresso dei tre piccoletti davanti la scelta era di andare a fare male all’avversario, ma non ci siamo riusciti. Juan Jesus e Rrahmani sono stati due colossi. La partita la abbiamo tenuto in mano abbastanza bene, al di là di qualche momento in cui l’aggressività del Milan ci ha messo in difficoltà. Lobotka ci ha dato una grande mano quando è entrato", ha aggiunto il tecnico del Napoli parlando degli aspetti tattici della partita.

"Era un risultato fondamentale perché venivamo da due sconfitte, per certi versi anche immeritate. In questi momenti una maglia come quella nostra può diventare di piombo", ha concluso Spalletti.