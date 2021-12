Milan-Napoli, il Presidente dell'Aia Trentalange: "Il giocatore in fuorigioco impatta sull'avversario"

"Gol annullati a Milan e Atalanta? Su questi episodi ci sono sempre margini di discussione, il fuorigioco dice chiaramente che se un giocatore impatta sulla possibilità dell'avversario di giocare il pallone attualmente è fuorigioco". Questa la spiegazione del Presidente dell'Aia Alfredo Trentalange, ai microfoni di Gr Parlamento, nel corso della trasmissione "La politica nel pallone".

Parlando dell'episodio di Milan-Napoli e del fuorigioco di Giroud, Trentalange spiega: "Bisogna vedere anche lì se il giocatore ha impattato sull'avversario e da quello che ho visto impatta. Qui non si tratta di ammettere o non ammettere errori ma di spiegare, con criteri e protocolli che non sempre sono condivisi. Tutte le volte che ci sono margini di interpretativi, ci sono margini di discussione".