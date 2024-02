Mazzarri: "Non ho nulla da rimproverare alla squadra. Abbiamo fatto un solo errore sul gol di Theo"

"Il modulo? Purtroppo oggi abbiamo preso gol. Abbiamo fatto un errore sul gol di Theo, altrimenti il Milan non avrebbe fatto un tiro in porta. Non è il cambio del modulo che ha fatto vedere il Napoli migliore nella ripresa. Loro hanno pressato tantissimo nel primo tempo ed era impossibile mantenessero quel ritmo anche nel secondo. A parte l’errore sul gol di Theo, la squadra ha fatto una buona partita, non posso rimproverargli niente". Così Walter Mazzarri ha analizzato la sconfitta a San Siro contro il Milan nel corso della conferenza stampa post partita.

Digiuno di gol in trasferta

"Questa è stata un’annata molto tribolata per il Napoli. Bisogna recuperare la migliore condizione psicofisica".

Osimhen

"Spero torni nel migliore dei modi perché abbiamo bisogno di lui. Se torna anche lui in settimana, per la prima volta possiamo avere tutta la rosa a disposizione, anche se non tutti nelle migliori condizioni".

La sfida contro il Barcellona in Champions

"Spero ci arriveremo nel migliore dei modi, magari può darci nuova linfa anche per il campionato".

Il ruolo di Kvaratskhelia

"L’ho impiegato in quella posizione perché l’ho visto giocare lì e fare bene anche in nazionale".