Il Napoli cede di misura a San Siro al Milan: continua il digiuno di gol in trasferta

Il Napoli cede di misura al Milan a San Siro. Gli azzurri perdono 1-0 al cospetto della squadra di Pioli e ancora una volta restano a digiuno di gol in trasferta. Cinque di fila sono, infatti, le partite lontano dal Maradona concluse senza andare in rete.

Di Lorenzo e compagni non giocano una cattiva partita e non sono neanche troppo fortunati, ma commettono un'ingenuità in occasione del gol di Theo Hernandez nel primo tempo che decide il match. Resta qualche perplessità per un atteggiamento troppo difensivista e rinunciatario nei primi 45 minuti di gioco. Mazzarri, tornato alla difesa a tre, propone un 3-5-1-1, ripescando Ostigard e Zielinski e schierando Kvaratskhelia alle spalle dell'unica punta Simeone, che vince il ballottaggio con Raspadori.

Nella ripresa si torna alla difesa a 4 con Politano che al ritorno in campo dagli spogliatoi prende subito il posto di Ostigard. Il Napoli affronta il match con maggior coraggio e mette in difficoltà il Milan. Le occasioni arrivano, ma il pareggio no. Dopo Raspadori, nel finale entrano anche Lindstrom, Olivera (assente da fine novembre) e Ngonge (per lui, però, pochissimi minuti a disposizione), ma il risultato non cambia.

Classifica: la zona Champions si allontana

Si complica la classifica per il Napoli. Gli azzurri si trovano attualmente al nono posto, a 7 lunghezze di distanza dall'Atalanta, quarta. Anche la quinta piazza (che potrebbe valere comunque un posto in Champions al termine della stagione nel caso in cui le squadre italiane dovessero mantenere un buon andamento nelle coppe europee), occupata dal Bologna a quota 39, è distante quattro punti per i partenopei.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 37’ Florenzi), Kjær (dal 66’ Simic), Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (dal 65’ Musah), Adli; Pulisic (dal 80’ Jimenez), Loftus-Cheek, Leao; Giroud (dal 80’ Jovic). A disp. Mirante, Sportiello, Terracciano, Victor, Okafor. All. Pioli.

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard (dal 46’ Politano), Rrahmani, Juan Jesus (dall'88’ Ngonge); Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 76’ Lindstrom), Mazzocchi (dal 76’ Olivera); Kvaratskhelia; Simeone (dal 55’ Raspadori). A disp. Contini, Natan, Cajuste, Dendoncker, Traorè. All. Mazzarri.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 25' Theo Hernandez

Note: ammoniti Juan Jesus, Theo Hernandez.